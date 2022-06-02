Андрющенко: РФ готується обстрілювати школи та ліцеї Донецької області

Російські війська готують черговий обстріл освітніх закладів у Донецькій області. Про це повідомив﻿ радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів" у Донецькій області.

Йдеться про машинобудівний коледж, загальноосвітні школи №10 та №16 у Краматорську, а також про машинобудівний ліцей у Слов'янську.