Радник мера: війська РФ готуються обстрілювати школи та ліцеї Донецької області
Російські війська готують черговий обстріл освітніх закладів у Донецькій області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів" у Донецькій області.
Йдеться про машинобудівний коледж, загальноосвітні школи №10 та №16 у Краматорську, а також про машинобудівний ліцей у Слов'янську.
"Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги", - йдеться в повідомленні.