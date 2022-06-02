Глава сенату: Ірландія визнала війну Росії проти України геноцидом

Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом українського народу. ﻿Про це, з посиланням на повідомлення глава ірландського сенату Марк Дейлі в Twitter, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Незаконне вторгнення РФ в Україну є актом геноциду". Сенат Ірландії прийняв резолюцію про геноцид Росії в Україні" , - написав він.

У резолюції йдеться, що політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за свої злочини в Україні.