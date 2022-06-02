Глава сенату: Ірландія визнала війну Росії проти України геноцидом
Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом українського народу. Про це, з посиланням на повідомлення глава ірландського сенату Марк Дейлі в Twitter, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Незаконне вторгнення РФ в Україну є актом геноциду". Сенат Ірландії прийняв резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав він.
У резолюції йдеться, що політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за свої злочини в Україні.