На київських АЗС почав зникати бензин та дизпаливо

Паливна криза, яка почалася в Україні більше місяця тому, знову загострилася. Великі мережі АЗС припинили продаж дизельного палива в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані мереж АЗС.

Зокрема, дизельне паливо відсутнє на АЗС однієї з найбільших мереж, ОККО.

Крім того, дизельного палива немає на київських заправках WOG. Бензин на деяких станціях продається, але з обмеженнями в 20 літрів.

Нагадаємо, мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.

Раніше уряд забороняв продавати бензин дорожче 39,86 гривень за літр, дизельне паливо - 42,31 гривень за літр. Однак вільно купити паливо за цією ціною було важко або неможливо.