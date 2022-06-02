Єрмак запропонував арабським країнам створити Консультаційну раду

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував створити Консультаційну раду з продовольчих та енергетичних питань за участю представників арабських країн, відкрити в Україні корпункти арабських телекомпаній та закликав держави Перської затоки приєднатися до санкцій проти РФ, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав у зверненні до міністрів закордонних справ країн – членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, повідомляє прес-служба ОП.

«Хотів би запропонувати створення спеціальної Консультаційної ради під егідою керівника Офісу Президента та міністра закордонних справ України для вашого регіону. Був би радий вітати у ньому міністрів закордонних справ, а також осіб із повноваженнями, аналогічними моїм. Ця рада могла б стати корисним майданчиком для обговорення таких гострих питань, як постачання зернових та енергетична безпека. Але не тільки. Думаю, що доцільно було б використати цей форум і для вирішення питань, що стосуються інтересів країн Ради та їхніх союзників», - зазначив Єрмак.

За його словами, для цього протягом тижня-двох можна погодити кандидатуру спеціального представника для обговорення організаційних питань, зокрема мандату Ради, та створити його секретаріат.

Керівник ВП підкреслив, що спільними діями можна знайти шляхи попередження гуманітарної катастрофи, якій загрожує продовольча криза, і нагадав, що в зоні ризику вже опинилися низка ісламських країн Африки та Південної Азії.

«Ми сподіваємося, що країни Затоки відіграватимуть активну роль у вирішенні поточної глобальної продовольчої та енергетичної криз, які Росія використовує як інструменти війни та тиску на міжнародне співтовариство. Настав час рішучих дій та впевнених кроків», - заявив він.

Крім того, Єрмак закликав країни Затоки приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії, щоб позбавити її фінансових, технічних та технологічних ресурсів для ведення війни проти України, а також подальших агресивних воєн.

«Ми закликаємо країни Ради співробітництва арабських держав Затоки приєднатися до режиму санкцій проти Російської Федерації і жодним чином не сприяти Росії та окремим представникам її владних кіл, щоб уникнути чинних обмежень», - зазначив керівник ВП.

Водночас він наголосив, що Україна хоче стати більш відкритою та зрозумілою для арабського світу, і запропонував відкрити корпункти арабських державних телекомпаній у нашій країні.

Єрмак також зазначив, що Україна є багатоконфесійною та віротерпимою державою, і висловив думку, що Червоний Півмісяць має бути представлений на українській землі на тому ж рівні, що й Червоний Хрест.