ТРЦ Retroville у Києві, обстріляний окупантами, анонсував відкриття

Торговельно-розважальний комплекс Retroville на проспекті Правди у Києві після ремонту частково відчинять 15 червня 2022 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба ТРЦ.

Раніше девелоперська компанія Stolitsa Group зазначала, що на ТРЦ Retroville ведуться ремонтні роботи. Згідно плану три чверті площ ТРЦ Retroville стануть відкритими для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року.

Російські окупанти обстріляли ТРЦ Retroville на Виноградарі у Києві 20 березня. На місці попадання снаряду всю ніч працювали рятувальники та медики, восьмеро людей загинуло.