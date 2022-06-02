У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години, зокрема це стосується роботи нічних клубів і закладів громадського харчування.

Про це повідомляє﻿ КМДА.

"У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години. Зокрема це стосується нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена" , - ідеться в повідомленні.

Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00.

Громадський транспорт працює: