КМДА: у Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години
У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години, зокрема це стосується роботи нічних клубів і закладів громадського харчування.
Про це повідомляє КМДА.
"У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години. Зокрема це стосується нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена", - ідеться в повідомленні.
Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.
У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00.
Громадський транспорт працює:
- метрополітен – із 06:00 до 22:00,
- наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.