Jurnal: Молдова має намір узаконити введення іноземних військ

Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України має намір узаконити введення іноземних військ в країну. Відповідний законопроект вже розробляється. Про це, з посиланням на Jurnal, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.

Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX в Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.

Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови.

Відзначимо, що під час кризи з мігрантами на кордоні з Білоруссю послугами FRONTEX користувалися Литва і Латвія.