Валютний ринок в умовах війни: день 99-й

У четвер 2 червня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 31 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс майже вдвічі порівняно з попереднім робочим днем і становить 288,24 млн доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,30 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 31 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 86,9 млн доларів: на 252,3 млн доларів було подано заявок на покупку та на 165,4 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,2831 гривень, а продають по 31,5959 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 2 червня знизився на 10237,38 млн. і склав 46932,85 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку спостерігається продовження зростання долара , яке розпочалося вчора в районі 13:00. На момент написання статті цінник на продаж готівкового «американця» у столиці зріс до 36,00-36,10 гривень – на 40 копійок більше, ніж 24 години тому. Зростання долара та в інших великих українських містах. Так, в Одесі долар продають по 36,20 гривень (вчора у цей же час – 35,50), у Черкасах – по 36,25, а у Житомирі – по 36,50 гривень. Оператори валютного ринку констатують зростання попиту за поточними цінами, що означає високу ймовірність продовження висхідного тренду.

Євро на FOREX сьогодні знову йде вгору після того, як учора опустився до позначки 1,0627 долара. На даний момент він піднявся до 1,0694 долара і шанс на продовження зростання зберігається. Готівковий євро в Україні також зріс у ціні. Якщо вчора київські оптові обмінні пункти продавали його 37,80-37,90 гривень, то сьогодні – вже 38,60-38,65 гривень. Добові коливання ціни євро – вищі, ніж за доларом.

Ціна біткоїну в ніч з 1 на 2 червня різко пішла вниз і опустилася до $29301. Така цифра була зафіксована на популярній біржі Binance о 23:00 1 червня. Активні покупки повернули ціну на біткоїн в район $30000 за монету, і в даний час біткоїн торгується у вузькому діапазоні $29700-30100 за 1 BTC.