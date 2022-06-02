НБУ підвищив облікову ставку у 2,5 рази

На засіданні Правління Національного банку України з питань монетарної політики, що відбулося сьогодні, було прийнято рішення збільшити облікову ставку в 2,5 рази – з 10 до 25% річних.

Мета такого рішучого кроку – захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку. Крім того, це посилить можливість Національного банку забезпечувати курсову стабільність та стримувати інфляційні процеси під час війни.

Однією з причин такого стрімкого підвищення облікової ставки стало зростання інфляції у квітні та травні поточного року. Тенденція прискорення інфляції очікується і найближчими місяцями, що сприятиме погіршенню інфляційних очікувань та перетіканню гривневих заощаджень в іноземну валюту. Тому повернення Національного банку до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям.

Облікова ставка у розмірі 10% діяла з 21 січня 2022 року. На засіданні Правління НБУ, що відбулося у березні, було ухвалено рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні.