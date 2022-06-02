Зеленський: окупанти контролюють близько 20% території України

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія захопила понад 3600 населених пунктів, понад тисячу з них уже вдалося звільнити.﻿ Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Люксембургу, повідомляє Новое время.

"Російські війська зайшли до 3620 населених пунктів України, 1017 із них вдалося звільнити. Ще 2603 належить звільнити" , - наголосив він.

За словами президента, станом на зараз під контролем Росії перебуває близько 20% території України, це майже 125 тисяч квадратних кілометрів.