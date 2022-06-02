Україна отримала від Чехії мобільні мости для заміни зруйнованих

Управління державними матеріальними резервами Чехії організувало передання тимчасових мостів Україні, щоб замінити зруйновані обстрілами﻿. Про це, посилаючись на посольство Чеської Республіки в Україні.

Їх використовуватимуть для забезпечення руху цивільного транспорту переправами, які було зруйновано внаслідок обстрілів.

Рішення про передання тимчасових мостів ухвалив чеський уряд. Напередодні з таким проханням звернулося українське посольство у цій країні.

Наразі конструкції двох мостів уже в дорозі. У посольстві повідомили, що їх перевозять 20 вантажівками.

Зазначають, що такі тимчасові переправи використовують у Чехії після надзвичайних подій, зокрема повеней.