Україна отримала від Чехії мобільні мости для заміни зруйнованих

Україна отримала від Чехії мобільні мости для заміни зруйнованих

Управління державними матеріальними резервами Чехії організувало передання тимчасових мостів Україні, щоб замінити зруйновані обстрілами﻿. Про це, посилаючись на посольство Чеської Республіки в Україні.

Їх використовуватимуть для забезпечення руху цивільного транспорту переправами, які було зруйновано внаслідок обстрілів.

Рішення про передання тимчасових мостів ухвалив чеський уряд. Напередодні з таким проханням звернулося українське посольство у цій країні.

Наразі конструкції двох мостів уже в дорозі. У посольстві повідомили, що їх перевозять 20 вантажівками.

Зазначають, що такі тимчасові переправи використовують у Чехії після надзвичайних подій, зокрема повеней.

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