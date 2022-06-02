"Укрзалізниця" запускає пасажирський рух між Черніговом та Славутичем

Укрзалізниця оголосила, що запускає пасажирський рух між Черніговом та Славутичем - це стало можливим після відновлення мосту в Чернігівській області, який був підірваний ворогом на четвертий день війни, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба УЗ у Facebook.

У перший рейс електричка вирушить 2 червня зі Славутича о 16:00. І далі курсуватиме за графіком.

"В обласному центрі є можливість пересісти на двоповерховий поїзд Skoda, яка з комфортом домчить пасажирів до Києва. Для цього організували зручну стиковку графіків руху двох електропоїздів" , - йдеться у повідомленні.

За словами мера міста Славутича Юрія Фомічева, зараз активно повертається населення міста, яке до повномасштабного вторгнення становило 18 тисяч осіб. Тому відновлена логістика залізничного сполучення є надзвичайно важливою.

"Ми працюємо над тим, щоб дати людям мобільність у всіх регіонах. Зручна хабова схема, яка поєднує електричку та Skoda, дозволить пасажирам комфортно переміщатися Чернігівщиною, доїхати до столиці та відновити в якомога коротші строки нормальне життя деокупованої частини північного регіону" , - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Сполучення Чернігів - Славутич до війни було одним із ключових для місцевого населення. У Славутичі працюють фахівці, які обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію, додають в УЗ.

Наразі між Києвом та Черніговом курсує 3 пари пасажирських поїздів: №708/707 Київ - Чернігів складом електропоїзда Skoda, №702/701 Вінниця - Чернігів та №257/258 Івано-Франківськ - Чернігів.