ДПСУ: РФ не має сил для повторного вторгнення до Чернігівської та Сумської області

Держприкордонслужба фіксує російську техніку біля кордонів Чернігівської та Сумської областей, але достатнього угруповання для повторного вторгнення наразі немає.﻿ Про це заявив речник відомства Андрій Демченко на брифінгу, повідомляє Новое время.

"Хоча ми не бачимо угруповання для вторгнення з Росії на даний момент, але слід очікувати, що обстріл звідти триватиме. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру України: як військові, так і цивільні об'єкти, зокрема будинки мирних мешканців. Усе для того, щоб Україна тримала сили на цьому напрямку та не перекидала на інші, де ведуться бойові дії" , - пояснив він.

Окупанти систематично обстрілюють прикордонні території Сумської та Чернігівської областей. Обстріл ведеться з території РФ.