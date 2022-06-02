ДПСУ: РФ не має сил для повторного вторгнення до Чернігівської та Сумської області
Держприкордонслужба фіксує російську техніку біля кордонів Чернігівської та Сумської областей, але достатнього угруповання для повторного вторгнення наразі немає. Про це заявив речник відомства Андрій Демченко на брифінгу, повідомляє Новое время.
"Хоча ми не бачимо угруповання для вторгнення з Росії на даний момент, але слід очікувати, що обстріл звідти триватиме. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру України: як військові, так і цивільні об'єкти, зокрема будинки мирних мешканців. Усе для того, щоб Україна тримала сили на цьому напрямку та не перекидала на інші, де ведуться бойові дії", - пояснив він.
Окупанти систематично обстрілюють прикордонні території Сумської та Чернігівської областей. Обстріл ведеться з території РФ.