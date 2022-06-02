Die Welt: Меркель висловила солідарність з Україною
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму першому за шість місяців публічному виступі засудила війну РФ проти України та закликала Європейський Союз до єдності. Вона також згадала про звірства російських окупантів у Бучі. Про це, з посиланням на Die Welt, повідомляє Обозреватель.
Меркель виступила на церемонії в Берліні, присвяченій звільненню Райнера Хоффмана з посади голови Об'єднання німецьких профспілок (DGB). На заході були присутні понад 200 гостей.
У своїй промові Меркель висловила солідарність із Києвом.
"Моя солідарність з Україною, яка зазнала нападу та вторгнення з боку Росії, і з підтримкою їхнього права на самооборону", – сказала вона.
Вона також підтримала зусилля уряду Німеччини, ЄС, США, НАТО, G7 та ООН
"щодо припинення цієї варварської агресивної війни з боку Росії".
За словами Меркель, ніхто не може серйозно оцінити, наскільки далекосяжними будуть наслідки війни. Проте вони будуть серйозні, особливо для українців.
Екс-канцлерка також засудила порушення прав людини російськими окупантами в Україні.
"Буча є прикладом цього жаху", – сказала вона.
При цьому підтримку українців з боку багатьох країн Меркель назвала
"промінцем надії в цьому безкінечному сумі".
"Ми ніколи не повинні сприймати мир та свободу як належне", – додала вона.
У нинішній ситуації єдності Європейського Союзу відведено центральне місце, заявила Меркель і закликала кожного в Німеччині зробити свій внесок у згуртування Європи.