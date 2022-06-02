Die Welt: Меркель висловила солідарність з Україною

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму першому за шість місяців публічному виступі засудила війну РФ проти України та закликала Європейський Союз до єдності. Вона також згадала про звірства російських окупантів у Бучі. Про це, з посиланням на Die Welt, повідомляє Обозреватель.

Меркель виступила на церемонії в Берліні, присвяченій звільненню Райнера Хоффмана з посади голови Об'єднання німецьких профспілок (DGB). На заході були присутні понад 200 гостей.

У своїй промові Меркель висловила солідарність із Києвом.

"Моя солідарність з Україною, яка зазнала нападу та вторгнення з боку Росії, і з підтримкою їхнього права на самооборону" , – сказала вона.

Вона також підтримала зусилля уряду Німеччини, ЄС, США, НАТО, G7 та ООН "щодо припинення цієї варварської агресивної війни з боку Росії".

За словами Меркель, ніхто не може серйозно оцінити, наскільки далекосяжними будуть наслідки війни. Проте вони будуть серйозні, особливо для українців.

Екс-канцлерка також засудила порушення прав людини російськими окупантами в Україні.

"Буча є прикладом цього жаху" , – сказала вона.

При цьому підтримку українців з боку багатьох країн Меркель назвала "промінцем надії в цьому безкінечному сумі".

"Ми ніколи не повинні сприймати мир та свободу як належне" , – додала вона.

У нинішній ситуації єдності Європейського Союзу відведено центральне місце, заявила Меркель і закликала кожного в Німеччині зробити свій внесок у згуртування Європи.