ГБР и СБУ завершили расследование в деле о госизмене Медведчука

Следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований завершили расследование "первого эпизода" дела народного депутата Украины Виктора Медведчука. Материалы переданы в суд. Об этом сообщает пресс-центр﻿ СБУ.

Отмечается, что данное производство охватывает период с 2015 по 2020 год, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Оно касается:

незаконной передачи спецслужбам РФ информации о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта "Луч";

причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

"Эти уголовные нарушения предусмотрены ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111; ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение госизмены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.