Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. П﻿ро це, посилаючись на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.

"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кіріла" , - написав Джозвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю.

За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кіріла, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини.