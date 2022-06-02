Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. П﻿ро це, посилаючись на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.

"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кіріла", - написав Джозвяк.

За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю.

За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кіріла, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини.

Новини

Популярні теми форуму

analytics