Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ
Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. Про це, посилаючись на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.
"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кіріла", - написав Джозвяк.
За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю.
За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кіріла, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини.