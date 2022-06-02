Генштаб: Білорусь мінує дороги у прикордонних з Україною районах

Український генштаб повідомляє, що Білорусь починає мінувати свої лісові, об'їзні дороги і мости у прикордонних з Україною районах, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 2 червня.

На Волинському та Поліському напрямках Білорусь зосередилась на посиленні заходів щодо охорони держкордону.

Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з Україною районах.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаударів з Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог переміщає артилерійські та мотострілецькі підрозділи, що перебували в районах відновлення.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовчі заходи до ведення наступу, підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

Щоб знизити наступальний потенціал українських військ ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання.

Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Завдавав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу.

Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосувати міномети, ствольну артилерію та РСЗВ по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка.

Ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова, бойові дії тривають. На цьому напрямку ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив, намагається відновити втрати озброєння та військової техніки.

Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.

На Південнобузькому напрямку, з метою утримання рубежів оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування сил оборони.

На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів. Здійснив вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угрупування росіян зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Повідомляється, що ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, у лікувальні заклади тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області 27-28 травня 2022 року потрапили 115 поранених та 32 загиблих.

У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області.