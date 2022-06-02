Вже півсотні посольств відновили свою роботу у Києві
Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України у Києві свою роботу відновили вже півсотні посольств іноземних держав, повідомляє Новое время.
"Це дуже важливо і не тільки практично для роботи дипломатів, але й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри у нашу перемогу, у те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розв'язаній на нашій землі РФ", - заявив Зеленський.
Глава держави зазначив, що тепер вірчі грамоти вручатимуться на території Софії Київської. Першими послами стали дипломати із США, Індії, Молдови.
"Чому у Софії? Бо це і сакральний, і історичний, і державницький центр нашого народу. Приймаючи саме там вірчі грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми і що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів, відкриваємось їм і одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж поваги, щирості до українського народу, до наших інтересів і української історії", - заявив президент.