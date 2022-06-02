Вже півсотні посольств відновили свою роботу у Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України у Києві свою роботу відновили вже півсотні посольств іноземних держав, повідомляє Новое время.

"Це дуже важливо і не тільки практично для роботи дипломатів, але й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри у нашу перемогу, у те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розв'язаній на нашій землі РФ" , - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що тепер вірчі грамоти вручатимуться на території Софії Київської. Першими послами стали дипломати із США, Індії, Молдови.