ВЦА: Лисичанськ зруйновано на 60%, комунікації та зв’язок відсутні

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка заявив, що російські окупанти зруйнували місто на 60%, повідомляє Новое время.

В ефірі українського телемарафону він повідомив, що у Лисичанську відсутні комунікації та зв'язок.

"Обстріли з кожним днем стають все більш потужними. Окупанти без перерви гатять по всьому місту. У Лисичанську на 60% зруйновано всю інфраструктуру та житлову забудову. У місті немає світла, газу, електроенергії, телефонного зв'язку та інтернету. Про ситуацію в Україні люди дізнаються від співробітників поліції та волонтерів" , - заявив Заїка.

Він повідомив, що "траса життя" Бахмут-Лисичанськ перебуває під контролем ЗСУ, але постійно обстрілюється. Водночас до міста продовжують доставляти гуманітарну допомогу.

"Там палять без перерви, проїхати дуже важко, але є альтернативні дороги якими можна пересуватися більш-менш безпечно. У цьому напрямку у нас все налагоджено. Але, після потужних обстрілів техніка виходить з ладу, скрізь уламки та міни. Незважаючи на це, ми щодня завозимо гуманітарну допомогу. У місці залишається близько 20 тисяч мирних жителів, раніше було приблизно 97 тисяч населення. Наразі евакуацію з міста призупинено" , - заявив Заїка.

Очільник адміністрації підкреслив, що місцеві жителі вірять в українських військових і чекають на контрнаступ.