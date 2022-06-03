Міськрада: у Бердянську прогриміло понад 10 вибухів, окупанти глушать зв'язок

Бердянська міська рада повідомила, що за день в окупованому Бердянську прогриміло понад 10 вибухів, які було чути у різних районах, повідомляє Новое время.

Жителів міста закликали бути обережними, тому що у Бердянську немає централізованої системи сигналів тривоги.

Міська рада також зазначила, що у Бердянську досі немає зв'язку. Така ситуація склалася на тлі масового перекидання військ окупантів територією міста та в порту.

"Окупаційна влада, яка взяла за практику глушити сигнал українських мобільних операторів із моменту евакуації мешканців Маріуполя, яка йшла через Бердянськ, намагається покласти відповідальність за відсутність сигналу на Україну. На сьогоднішній день і далі використовується практика глушення мобільного зв'язку при масовому перекиданні ворожих військ територією міста або акваторією Бердянського порту" , - заявили у міськраді.

Українські мобільні оператори раніше офіційно заявили, що зв'язок у Бердянську зник через фізичне пошкодження обладнання та блокування сигналу засобами радіоелектронної боротьби.

У березні українські військові завдали по захопленому ЗС РФ порту Бердянська удару, внаслідок якого було знищено великий десантний корабель і склад загарбників із паливом та боєприпасами.