В Енергоатомі спростували можливість відключення Запорізької АЕС

У державній компанії "Енергоатом" спростували інформацію про те, що можливе відключення Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, повідомляє Новое время.

"На сьогодні існує лише один сценарій — це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ані з технічної, ані з безпекової, ані з економічної, ані з політичної точки зору" , — заявили в компанії.

В "Енергоатомі" наголосили, що ЗАЕС продовжуватиме працювати в українській енергетичній системі, але зазначили, що працівники станції перебувають під постійним тиском.

"Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров’ям, дбаючи про те, чим нагодувати та як врятувати сім'ю в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції" , — заявили в компанії.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що Україна може повністю зупинити окуповану Запорізьку АЕС, якщо буде загроза втрати контролю над станцією.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв у Енергодарі була захоплена російськими окупанти. Будівлі ЗАЕС пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.