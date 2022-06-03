США в ОБСЄ: Росія воює як у часи Середньовіччя

Росія воює в Україні як у добу Середньовіччя, вчиняючи масштабні вбивства цивільного населення та руйнування житла, а також грабуючи ресурси на захоплених територіях, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.

"15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України" , - заявив Карпентер.

Американський посол указав на те, що РФ веде війну, як у часи Середньовіччя:

"Росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?".

За словами Карпентера, це варварство можна пояснити лише тим, що Росія мала на меті змусити цивільних людей тікати з власних домівок, і таким чином позбутися місцевого населення в окупованих районах. Він додав, що грабіж ресурсів на захоплених територіях і примус населення до втечі – "це ще одна середньовічна тактика".