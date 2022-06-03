Попит на добову оренду суттєво виріс, а ціни у Києві впали

Поки ринок довгострокової оренди стоїть на паузі, попит на подобову оренду виріс у 15 разів, а Київ став найдешевшим великім містом в Україні, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

Війна внесла свої корективи в ринок оренди квартир. Довгострокова оренда у перші місяці війни майже зупинилася, особливо у регіонах з високим ризиком військових атак, в перелік яких потрапив й Київ. Тоді як подобова оренда житла була затребувана по всій Україні. Але попит все ж розподілявся нерівномірно.

Хто знімає житло подобово

Потреби українців за три місяці війни трансформували класичний ринок подобової оренди. Якщо раніше квартири та будиночки найчастіше знімали на вихідні, свята та невеличкі подорожі країною, то зараз подобова оренда цікава тим, хто слідує транзитом, або виїхав з гарячої точки та шукає довгострокове помешкання.

Так, судячи з аналітики OLX Нерухомість, попит на подобову оренду житла у березні виріс у 15 разів у порівнянні минулим роком. У квітні інтерес стабілізувався майже до показників мирного часу, однак у порівнянні з 2021-м активність зросла на 52%.

Найактивніше зараз реагують на пропозиції подобової оренди житла на Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. У цих регіонах найбільша кількість відгуків на одне оголошення. При цьому у 82% випадків українці бронюють помешкання телефоном.

Яке житло знімають подобово

За типами житла, попит розподіляється наступним чином:

квартири подобово активно шукають у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях;

активно шукають у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях; короткострокова оренда будинків найбільш цікава у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях;

найбільш цікава у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях; готелі та бази відпочинку користуються найвищим попитом у Черкаській, Житомирській та Дніпропетровській областях;

користуються найвищим попитом у Черкаській, Житомирській та Дніпропетровській областях; хостели та койко-місця українці активно шукають у Вінницькій та Полтавській областях.

Станом на травень 2022 у Києві найнижча середня вартість однокімнатної квартири — всього 578 гривень на добу. В Черкасах доведеться віддати близько 600 гривень за ніч, а найдорожче обійдеться зупинка в Ужгороді — в середньому, в 850 гривень.

Середня вартість подобової оренди квартир в різних містах України

Місто

1-кімнатна квартира, грн

2-кімнатна квартира, грн

3-кімнатна квартира, грн

Київ

578

736

996

Кропивницький

600

750

863

Львів

742

967

1 438

Ужгород

850

1 100

944

Черкаси

600

700

900



Дані OLX Нерухомість, травень 2022 р.

Альтернатива квартирам – будинки та готелі

Якщо розглядати короткострокову оренду приватного будинку, то, зокрема, винайняти помешкання в Кропивницькому, де ситуація наразі спокійна, коштуватиме 725 гривень на добу. А середня вартість ночівлі на Волині коливатиметься від 925 гривень у Шацьку до 1 436 у Світязі. У курортних містечках Карпат середні ціни на будинки також знаходяться в діапазоні 1-2 тисячі гривень на добу.

Ціни в готелях і базах відпочинку в затребуваних регіонах, складає: на Житомирщині в середньому 500 гривень, у Черкаській області, наприклад в Умані — близько 600 гривень, а в самих Черкасах — 750.

Тим часом у Києві середній тариф зараз доступніший, ніж до війни — 576 гривень за добу.

Середня вартість ночівлі в готелях і на базах відпочинку окремих міст України

Місто

Ціна за ніч, грн

Київ

576

Черкаси

750

Дніпро

1 125

Житомир

500

Коростень

500

Умань

600

Львів

807



Дані OLX Нерухомість, травень 2022 р.

Скільки коштує ніч у хостелі

Традиційно найбюджетнішою буде зупинка в хостелі. Так, наприклад, найнижчі ціни пропонують у Полтаві — в середньому 150 гривень за ніч. За 200 гривень на добу є вибір варіантів у Вінниці та Ужгороді. А от в інших західних регіонах (до прикладу, в Івано-Франківську та Львові) за ніч у хостелі візьмуть у межах 350 гривень.