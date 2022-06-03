МВС: при атаці Гостомель окупанти, ймовірно, знали українські позиції

Глава МВС Денис Монастирський заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення в окупантів були таємні дані щодо розміщення оборонних укріплень та підрозділів Збройних сил України у Гостомелі, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він зазначив, що перші удари окупантів були дуже точними.

"Під час бою в Гостомелі в перший день широкомасштабної агресії 24 лютого ми спілкувалися з бійцями, які перебували на цих позиціях, які зустріли ворога в перший день, коли було 40 вертольотів одночасно, пролетіли і обстрілювали ракетами, обстрілювали тисячами пострілів наших бійців, вони говорили, що найімовірніше ворог знав, де розміщені наші позиції" , — сказав глава МВС.

За його словами, це "проблема шпигунів, диверсантів, які працювали на той час, і які сприяли тому, що в перші хвилини ворог мав такі певні успіхи".

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого Гостомель став метою російської армії з перших днів. Місто обстрілювали та бомбили з повітря, а в місцевому аеропорту Антонова намагався висадитись десант.