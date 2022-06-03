Гайдай: у центрі Сєвєродонецька тривають бої

Бої у Сєвєродонецьку тривають, ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру та обстрілювати населені пункти Луганщини. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – у Золотому, ще три – в Тошківці.

Вчора зранку, 2 червня, в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

Російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових у районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції, додав Гайдай.

Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.