ОВА: окупанти обстріляли громаду у Дніпропетровській області

ОВА: окупанти обстріляли громаду у Дніпропетровській області

Російські війська знову обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада. На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.﻿

У Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, уже відновлюють газ та світло.

Новини

Популярні теми форуму

analytics