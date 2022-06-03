ОВА: окупанти обстріляли громаду у Дніпропетровській області
Російські війська знову обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада. На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
У Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, уже відновлюють газ та світло.