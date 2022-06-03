Мер: столиця Канади відмовилася піднімати прапор РФ у день її незалежності

На знак протесту проти вторгнення в Україну мерія Оттави вирішила не піднімати прапор Росії 12 червня - у день її незалежності, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив мер Оттави Джим Вотсон.

"Я відхилив запит посольства РФ щодо прапора Росії мерією над Оттавою в день їхньої незалежності 12 червня", - сказав Вотсон.

За його словами, він заявив російським дипломатам, що "поки російська армія не покине Україну, ми не матимемо жодних стосунків з урядом РФ та його незаконним вторгненням".

Зазначимо, що підняття прапора тієї чи іншої держави над мерією Оттави на національні свята є звичайною процедурою. Вже багато років 24 серпня над будівлею міської влади майорить український прапор.