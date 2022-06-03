Frontex: з початку війни країни ЄС прийняли 5,3 млн українських біженців

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн ЄС поїхали 5,3 млн українців. А загальна кількість переміщених осіб, які приїхали до Євросоюзу, зокрема й не громадян України, становить 7 млн осіб, повідомляє Корреспондент.

Про це свідчать дані прикордонного агентства ЄС Frontex, які охоплюють підрахунки з 25 по 31 травня.

Польща та Румунія, як і раніше, приймають найбільшу кількість прибулих: 147 000 та 32 800 українських біженців відповідно перетнули кордони країн у період з 25 по 31 травня.

Проте, українці почали повертатися додому. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення в Україну повернулося 2,3 млн українців. З 25 по 31 травня ЄС залишили майже 260 тисяч українців.

Також на 23 травня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вперше зменшилась. Загальна кількість зараз оцінюється в 7,1 мільйона людей, що на 11% менше, ніж із 3 травня.