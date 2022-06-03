"Укрзалізниця" запустить два поїзди між Києвом і Житомиром

"Укрзалізниця" як експеримент призначає два регіональні поїзди, які сполучать Київ з Житомиром, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Час у дорозі становитиме менше 3 годин за рахунок відсутності проміжних зупинок, як у звичної електрички" , — зазначили у відомстві.

Поїзд №759/760 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 6:55 і прибуватиме до Житомира о 9:43. Зворотно, з Житомира, поїзд відходитиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, відходитиме о 18:38 і прибуватиме до Києва о 21:50.