Politico: понад 20 соратників Путіна подали до суду на Раду ЄС

Понад 20 бізнесменів, політиків та інших осіб, пов'язаних із Кремлем, подали до суду на Раду ЄС через санкції після вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Politico.

Серед них колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, проти якого у березні було накладено санкції за отримання вигоди від його тісних зв'язків із президентом Володимиром Путіним.

Це не перший випадок, коли олігархи судяться проти ЄС через санкції, і багато хто з них виграв свої судові сутички в минулому. Наприклад, у 2019 році суд прийняв бік колишнього президента України Віктора Януковича, який роками загравав із Росією.

Згідно з офіційними документами, скарги були подані до Генерального суду ЄС.

Ймовірно, будуть нові скарги, оскільки ЄС заморозив активи та заборонив поїздки для більш ніж 1100 осіб та понад 80 компаній та організацій. Справи, мабуть, продовжаться місяцями, якщо не роками.

Як повідомлялося, посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.