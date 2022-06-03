Прокуратура: харків'янину загрожує до 5 років в'язниці за плакат із символом "Z"

До 5 років ув'язнення загрожує харків'янину, який виготовив та поширив плакат із символом на підтримку Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Звинувачений — 47-річний мешканець Харкова.

"У березні 2022 року харків’янин виготовив плакат, який включав символ "Z", що використовується військами держави-агресора РФ для ідентифікації власних сил, задіяних в агресії проти України. Після цього чоловік зняв відеоролик з цим плакатом та поширив його в Telegram-каналі, тим самим підтримуючи злочинні дії РФ проти України" , — кажуть у прокуратурі.

Експертиза дійшла висновку, що плакат містить виправдовування збройної агресії Росії проти України та визнання її правомірною.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації осіб, які здійснюють її).

Чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення.

Як повiдомлялось, правоохоронці затримали мешканця Сумської області, який передавав росіянам дані про переміщення військових ЗСУ та координати для обстрілів.