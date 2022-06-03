Hewlett Packard офіційно йде з Росії та Білорусі

Компанія Hewlett Packard Enterprise заявила, що остаточно згортає діяльність у РФ та Білорусі, повідомляє Новое время.

Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про рішення повністю піти з Росії та Білорусі. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Після призупинення постачання та продажу в Росії та Білорусі наприкінці лютого компанія HPE уважно стежила за ситуацією. Для нас більше недоцільно продовжувати діяльність у Росії та Білорусі, і ми продовжуємо планомірно згортати наш бізнес, що залишився, в цих країнах" , — заявили в компанії.

У Hewlett Packard Enterprise зазначили, що прагнуть прозорого спілкування з постраждалими членами команди, клієнтами та партнерами.

HPE - компанія, що спеціалізується на виробництві серверів, суперкомп'ютерів, систем зберігання даних та іншого обладнання для серверних систем. Компанія утворилася після поділу компанії HP на сервісну та продуктову компанію ( Hewlett Packard Enterprise) і компанію, що зосередилася на виробництві ПК та ноутбуків - HP.

Раніше повідомлялося, що найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів у РФ та Білорусі.