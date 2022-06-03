Президент Сербії заявив, що запланований візит Лаврова ускладнюється
Запланований візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Белграда, оголошений у ЗМІ на 7 червня, "ускладнюється", повідомляє Європейська правда.
Про це заявив у четвер президент Сербії Олександр Вучич, пише Euractiv.
"Ситуація навколо приїзду Лаврова ускладнюється у всіх сенсах, я поки що не готовий про це говорити, але ускладнюється. Питання у тому, як приїде Лавров, побачимо", - сказав Вучич.
Журналісти запитали його, чи означає можливість приїзду Лаврова відвідати їхню країну, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовиться від погодженого візиту 10 червня і чи це буде поганою новиною для Сербії.
Вучич відповів, що це буде трагедія, якщо канцлер не приїде, але висловив надію, що цього не відбудеться.
"Уявіть, що канцлер Німеччини має відвідати країну, а потім каже, що він не хоче чи не може відвідувати... Можливість є завжди, але я сподіваюся, що цього не станеться. Побачимо... спочатку приїде Лавров, а потім побачимо... але є і реакція" з інших країн", – сказав він.