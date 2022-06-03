Президент Сербії заявив, що запланований візит Лаврова ускладнюється

Запланований візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Белграда, оголошений у ЗМІ на 7 червня, "ускладнюється", повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у четвер президент Сербії Олександр Вучич, пише Euractiv.

"Ситуація навколо приїзду Лаврова ускладнюється у всіх сенсах, я поки що не готовий про це говорити, але ускладнюється. Питання у тому, як приїде Лавров, побачимо", - сказав Вучич.

Журналісти запитали його, чи означає можливість приїзду Лаврова відвідати їхню країну, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовиться від погодженого візиту 10 червня і чи це буде поганою новиною для Сербії.

Вучич відповів, що це буде трагедія, якщо канцлер не приїде, але висловив надію, що цього не відбудеться.