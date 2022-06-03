ОГП: внаслідок агресії РФ в Україні поранено 463 дитини

Більше ніж 724 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 3 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 261. Зросла кількість поранених- 463. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти, 182 з них зруйновано повністю.