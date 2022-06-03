Мінекономіки: в Німеччині очікують великих суперечок щодо витрат на війну в Україні

У Німеччині очікуються восени і взимку великі громадські суперечки про подальші витрати на війну Росії проти України.﻿ Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми побачимо різке збільшення витрат на опалення. Чи будуть політичні заходи достатніми для підтримки соціального миру і відчуття, що в країні все справедливо, - це буде вирішальним питанням осені та зими. Я ще не зовсім впевнений в цьому" , - пояснює він, відповідаючи на питання про те, чи може Німеччина вичерпати себе у своїй підтримці України і санкцій проти Росії.

Хабек підкреслив, що зі збільшенням тривалості війни тут, в Німеччині, може виникнути ефект звикання. Інші теми, аж до німецької футбольної ліги, можуть витіснити обурення російською агресією і звірствами.

За його словами, російська агресія і, в деякій мірі, санкції, введені західними країнами, вже призвели до значного зростання цін на енергоносії і, як наслідок, на інші товари.