Bloomberg: ЄС відключить від SWIFT ще два російські банки

Євросоюз відключить від SWIFT ще Московський кредитний банк та Россільгоспбанк, повідомляє Новое время.

Шостий пакет санкцій Євросоюзу передбачає відключення від SWIFT ще двох російських банків, крім Сбербанку, пише Bloomberg.

Зокрема, систему електронних платежів відключать ще Московському кредитному банку та Россільгоспбанку.

Санкції набудуть чинності після опублікування в офіційному журналі Євросоюзу.

Нагадаємо, що наприкінці травня лідери Євросоюзу погодили відключення російського Сбербанку від системи електронних платежів SWIFT на саміті у Брюсселі.

У самому російському банку тоді заявили, що відключення від SWIFT не вплине на них суттєвого впливу — «найважчі санкції і так уже введені».

Нагадаємо, що на початку травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту та відключити Сбербанк від SWIFT у рамках шостого пакета санкцій.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого влада США внесла Сбербанк у так званий список CAPTA, що означало блокування кореспондентських рахунків банку. Аналогічні санкції проти Сбербанку 1 березня запровадила Британія.

6 квітня США ввели санкції проти двох найбільших російських банків Сбербанку та Альфа-банку. Найбільший російський банк внесли до списку SDN, що означає блокування активів та заборону для американських компаній та фізосіб на взаємодію з організацією.

Сбербанк - найбільша фінансова установа РФ, на нього припадає більше половини роздрібних депозитів у Росії.