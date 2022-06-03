У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 30950 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1367 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12) од,
  • артилерійських систем – 661 (+14) од,
  • РСЗВ  - 207 (+0) од,
  • засобів ППО - 95 (+0) од,
  • літаків – 210 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14),
  • крилатих ракет - 121 (+1),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 51 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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