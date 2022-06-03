У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30950 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1367 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12) од,
- артилерійських систем – 661 (+14) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14),
- крилатих ракет - 121 (+1),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4) од,
- спеціальної техніки - 51 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.