Країни Балтії вирішили відмовитися від закупівлі електроенергії в РФ

Оператори енергетичних систем країн Балтії — естонська компанія Elering, латвійська Augstsprieguma tīkls (AST) та литовська Litgrid — уклали угоду, згідно з якою більше не купуватимуть електроенергію у Росії, повідомляє Ділова столиця.

Augstsprieguma tīkls зазначає, що ринок електроенергії країн Балтії з 1 червня з'єднаний тільки з Польщею та країнами Скандинавії. Однією з причин назвали проблеми з платежами: низка банків, через які раніше переказувалися гроші до Росії, нині під санкціями. Також вказується, що країни Балтії не хочуть платити російським компаніям.

За інформацією Elering, заходи, вжиті з початку червня, зменшать залежність енергосистем країн від резервних потужностей у Росії, задіяних в періоди пікового навантаження. Щоб забезпечити стабільну роботу електромережі, місцеві оператори надалі використовуватимуть лише резервні потужності, розміщені в країнах Балтії та Північної Європи.

Раніше Естонія, Латвія та Литва використовували для цього, серед іншого, послуги російської енергокомпанії "Інтер РАТ".

Енергосистема країн Балтії зберігатиме фізичне підключення до російської системи до остаточної синхронізації з європейською енергосистемою — це має відбутися до 2025 року.