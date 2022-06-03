ОГП: за час війни зафіксовано майже 22,7 тисяч злочинів РФ

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці загалом зареєстрували 22 678 злочинів. Про це, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

"Злочини агресії та військові злочини: зареєстровано 15446 злочинів. З них: 14935 – про порушення законів та звичаїв війни, 59 – про планування, підготовку або рішення та ведення агресивної війни, 18 – про пропаганду війни, 434 – інші", – у повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці також зареєстрували 7232 злочини проти національної безпеки, з них: 4941 – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, 1037 – за держзрадою, 923 – за колабораційною діяльністю, 36 – за пособництвом державі-агресору, 6233 – це інші.