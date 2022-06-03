У Польщі розбився літак, є загиблі

У Польщі в північній частині Сілезького воєводства у четвер ввечері розбився невеликий літак, повідомляє Європейська правда.

Як заявила речниця Сілезької пожежної команди Анета Голембьовська, до пожежників надійшло повідомлення про авіакатастрофу в Рембеліце Крулевських у Клобуцькому повіті о 18.15.

"Внаслідок катастрофи загинули двоє людей, які керували літаком" , - повідомила Голембьовська.

Фото: Klobucka.pl

Місцевий портал klobucka.pl повідомляє, що одним із загиблих є полковник у відставці Марек Гладиш. Чоловік служив у польській армії, брав участь у місіях в Афганістані та Іраку.

За інформацією Головного штабу Держпожежної служби Польщі, легкомоторний літак розбився в полі, після аварії пожежі не було.

Аероклуб Ченстохова повідомив, що розбився літак Cessna 152.

Причини інциденту поки невідомі.