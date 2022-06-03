РосЗМІ: РФ розпочала військові навчання в Тихому океані

РФ розпочала військові навчання у Тихому океані із залученням понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів, повідомляє Корреспондент.

Про це пише агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що в акваторії навчань діятимуть корабель управління Маршал Крилов, фрегат Маршал Шапошников, великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральщики, ракетні катери та судна постачання.

Як уточнили в Міноборони РФ, корабельні групи спільно з морською авіацією проведуть пошук підводних човнів умовного супротивника, а також відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп на кораблі.

Крім того, будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що в Іванівській області РФ пройшли військові навчання із ракетними комплексами Ярс.