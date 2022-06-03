США запровадили санкції проти ще 70 російських компаній

Мінторг США розширив експортні санкції проти Росії, під нові обмеження потрапили 70 російських організацій, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зокрема, під розширені санкції потрапили холдингова компанія Ак Барс, акціонерне товариство Рубін, Газпром нафту шельф, Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина, ОКБ імені Яковлєва, Воентелеком.

Також сполучені штати запровадили санкції проти білоруської Елерона.

У Мінторгівлі США зазначили, що зазначені компанії причетні " До діяльності, що суперечить національній безпеці або інтересам зовнішньої політики США".

Раніше також повідомлялося, що Мінфін США розширив санкції проти російських чиновників та друзів Путіна. До розширеного списку включили Захарову та Ролдугіна.