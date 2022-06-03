Euractiv: 50% населення трьох країн ЄС не вважає РФ винною у війні
Згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні. Про це, посилаючись на Euractiv, повідомляє Європейська правда.
Інститут GLOBSEC регулярно проводить опитування громадської думки у дев'яти країнах Центральної та Східної Європи.
Цього року питання були зосереджені на Україні. Дослідження проводилося наприкінці березня та у квітні, більш ніж через місяць після вторгнення Росії. Одним із питань питання було:
"Хто, на вашу думку, відповідає за війну в Україні?"
51% словаків, 50% болгар та 48% угорців поклали відповідальність на Росію.
Ці цифри набагато нижчі, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. Латвія є наступною у рейтингу, де частка респондентів, які звинувачують Кремль у вторгненні складає 61%.
Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили
"Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%.
Найбільше респондентів, які обрали винуватицею
"Україну, яка пригнічує російськомовну частину населення", в Угорщині - 18%.
"Спотворене ставлення певних верств населення до подій в Україні у поєднанні з потенційними економічними труднощами в майбутньому може зробити ці вразливі групи потенційними мішенями для популістських та авторитарних лідерів", - підсумував аналіз GLOBSEC.