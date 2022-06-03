ОК "Північ": Чернігівщину обстріляли з мінометів та артилерії

ОК "Північ": Чернігівщину обстріляли з мінометів та артилерії
Фото: Facebook

Чернігівщину знову обстріляли з мінометів та артилерії з території РФ, зафіксовано понад 40 "приходів", повідомили﻿ в оперативному командуванні "Північ".

Так, з 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку Кам’янська Слобода понад 40 вибухів (приходи) з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

На зображенні може бути: на відкритому повітрі
Наслідки обстрілу Чернігівської області (фото: facebook.com/kommander.nord)

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