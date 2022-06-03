ОК "Північ": Чернігівщину обстріляли з мінометів та артилерії

Чернігівщину знову обстріляли з мінометів та артилерії з території РФ, зафіксовано понад 40 "приходів", повідомили﻿ в оперативному командуванні "Північ".

Так, з 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку Кам’янська Слобода понад 40 вибухів (приходи) з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.