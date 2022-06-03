Президент Грузії: треба було запросити Зеленського до парламенту

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що парламенту країни потрібно було також запросити для виступу президента України Володимира Зеленського, як це зробили інші країни. Про це, посилаючись на її ексклюзивне інтерв'ю на телеканалі "Палітраньюс", повідомляє Грузія Online.

"Ми, напевно, одна з небагатьох країн у Європі, де Зеленському не була дана можливість виступити з промовою в парламенті. Адже це не вимагає нічого іншого, окрім тотальної, моральної солідарності?! Нам потрібно було запросити Зеленського до парламенту Грузії!" - заявила Зурабішвілі.

За словами президента, від Грузії ніхто не просить прояву такої солідарності з Україною, яка перевищує її сили.

На питання ведучої, чи це меседж владі, уряду та парламентській команді, коли вона говорить про прояв тотальної солідарності, Саломе Зурабішвілі заявила, що вона "ні в кого не збирається пускати стріли" .