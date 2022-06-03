У Москві палає бізнес-центр із людьми всередині

У російській столиці сильно горить будівля бізнес-центру "Гранд Сетунь Плаза", всередині залишаються люди, повідомляє Українська правда.

Відповідні відео публікують ЗМІ та очевидці у соцмережах.

Судячи з відео з соцмереж, вогнем охоплені кілька поверхів будівлі.

Пожежники поки що не можуть впоратися з вогнем у БЦ.

На вулиці злива, але вона не допомагає гасити вогонь.

Число постраждалих наразі невідоме.

За даними ТАСС, кількість заблокованих у будівлі людей може сягати 20.

ЗМІ пишуть, що кілька людей заблоковані вогнем на 6-му та 7-му поверхах бізнес-центру.

Частина людей, заблокованих у приміщенні, вийшла на дах. Причиною спалаху могло стати коротке замикання.