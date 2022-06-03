NYT: у російській зброї знайшли деталі зі США та Європи

Минулого місяця до України приїжджали американські спеціалісти, які розбирали російське озброєння, що було залучене під час агресії проти України, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними газети, протягом тижневого візиту в Україну минулого місяця фахівці розібрали передане модернізоване російське озброєння, такі як невеликі лазерні далекоміри та секції з наведення крилатих ракет.

Спеціалісти, яких СБУ запросила для самостійного аналізу передового російського озброєння, виявили, що майже вся з них містила деталі від компаній зі США та Європейського Союзу. Йдеться про мікрочипи, друковані плати, двигуни, антени та інше.

"Модернізовані російські системи озброєння та комунікацій побудовані на основі західних чипів" , – сказав Демієн Сплітерс, один із фахівців неурядової організації Conflict Armament Research, що ідентифікує та відстежує зброю й боєприпаси.

Він додав, що російські компанії протягом десятиліть мали доступ до "безперервних поставок" західних технологій.

Зазначається, що американські посадовці вже давно пишаються здатністю своєї країни постачати технології та боєприпаси решті світу. Проте після того, як Росія вторглася в Україну наприкінці лютого, Сполучені Штати зіткнулися з сумною реальністю: інструменти, які російські сили використовують для ведення війни, часто є частиною американських інновацій.

Водночас ці технології також дали Сполученим Штатам та її союзникам важливий важіль впливу на Росію. Так, з початку агресії РФ проти України, Сполучені Штати і десятки інших країн заборонили до Росії експорт передових технологій, таким чином припиняючи можливості Москви виробляти зброю, щоб замінити вже знищену під час російсько-української війни.