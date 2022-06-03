Журналіст: українські військові вже навчаються працювати HIMARS

Українські військові розпочали навчання на сучасних багатофункціональних американських комплексах HIMARS. Про це написав американський журналіст, який висвітлює новини Пентагону, Метт Сейлор у Twitter, повідомляє Українська правда.

"За словами високопоставленого чиновника з оборони, українські військові розпочали навчання на HIMARS, які надсилають США.

Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший етап навчання триватиме близько 3 тижнів" , - написав він. ﻿

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів.

Нагадаємо, адміністрація президента США схвалила надання одинадцятого пакета збройної допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. На сайті Білого дому оприлюднили заяву Байдена, в якій він підтвердив надання Україні установок HIMARS.