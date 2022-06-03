Провайдер Volia втратив контроль над обладнанням в окупованому Херсоні

Провайдер Volia оголосив про повну втрату контролю за обладнанням в окупованому Херсоні, повідомляє Новое время.

Про це йдеться як у повідомленні Volia, так і у пості СЕО Датагруп Михайла Шелемби у Facebook.

" Вчора російський світ прийшов у нашу мережу у Херсоні. Понад 3 місяці ми робили все можливе, щоб надавати нашим громадянам інтернет попри окупацію. Вчора ми втратили контроль над обладнанням повністю" , - написав Шелемба.

Також він наголосив, що все, що відбувається зараз під ім'ям або з офісів Volia чи Датагруп у Херсоні не має відношення до компанії.

У повідомленні Volia йдеться, що провайдер призупинив надання послуг у Херсоні з 31 травня 2022 року та повернув користувачам кошти.

Обладнання та офіси компанії в Херсоні були захоплені, наголосили у провайдера.

Раніше в Держспецзв'язку заявили, що швидко відновити український зв'язок у Херсонській області не вдасться.

30 травня в Херсонській області зник мобільний зв'язок . Зв'язок зник близько 18.00. У телефонах для підключення доступна лише російська мережа.