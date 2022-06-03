Провайдер Volia втратив контроль над обладнанням в окупованому Херсоні
Провайдер Volia оголосив про повну втрату контролю за обладнанням в окупованому Херсоні, повідомляє Новое время.
Про це йдеться як у повідомленні Volia, так і у пості СЕО Датагруп Михайла Шелемби у Facebook.
" Вчора російський світ прийшов у нашу мережу у Херсоні. Понад 3 місяці ми робили все можливе, щоб надавати нашим громадянам інтернет попри окупацію. Вчора ми втратили контроль над обладнанням повністю", - написав Шелемба.
Також він наголосив, що все, що відбувається зараз під ім'ям або з офісів Volia чи Датагруп у Херсоні не має відношення до компанії.
У повідомленні Volia йдеться, що провайдер призупинив надання послуг у Херсоні з 31 травня 2022 року та повернув користувачам кошти.
Обладнання та офіси компанії в Херсоні були захоплені, наголосили у провайдера.
Раніше в Держспецзв'язку заявили, що швидко відновити український зв'язок у Херсонській області не вдасться.
30 травня в Херсонській області зник мобільний зв'язок . Зв'язок зник близько 18.00. У телефонах для підключення доступна лише російська мережа.